Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Auseinandersetzung zwischen zwei Hunden in Hude +++ Halter und Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Sonntag, 26. November 2023, ist es in der Nähe des Friedwalds im Hasbruch zu einer ungleichen Auseinandersetzung zwischen zwei Hunden gekommen. Ein Hund wurde so schwer verletzt, dass eine Einschläferung erfolgen musste. Hundehalter und mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Ein 60-jähriger Mann aus Hude war mit seinem Mopsmischling auf dem Weg "Schnitthilgenloh" unterwegs und hatte seinen Hund in einer Kurve kurzfristig aus den Augen verloren. Als wieder Sichtkontakt bestand, sah er, dass sich ein großer, massiger Hund (Mastiff) in seinen Hund verbissen hatte. Gemeinsam mit den beiden Verantwortlichen des großen Hundes beendete der 60-Jährige den Kampf und fuhr unverzüglich mit seinem verletzten Hund in eine Tierklinik. Die Verletzungen waren so schwer, dass eine Einschläferung erforderlich war.

Da vor Ort kein Austausch von Personalien erfolgen konnte, werden nun die beiden Verantwortlichen des großen Hundes, ein Paar mit einem geschätzten Alter von 30 Jahren, gebeten, sich unter 04408/80903-0 mit der Polizei in Hude in Verbindung zu setzen. Gleiches gilt für zwei Zeuginnen auf dem Parkplatz des Friedwaldes, die den Vorfall beobachtet haben müssten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell