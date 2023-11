Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand in einer Reinigungsfirma in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen kam es am Mittwoch, 29. November 2023, gegen 14:00 Uhr zu einem Brand in einer Reinigungsfirma in der Huntestraße in Wildeshausen. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Wohnbereiche und Geschäfte konnte durch den Einsatz der Feuerwehr Wildeshausen verhindert werden. Vorsorglich wurden die angrenzenden Wohnungen und Geschäfte evakuiert, so dass eine Gefährdung darin befindlicher Personen ausgeschlossen werden konnte.

In den Räumlichkeiten der Reinigungsfirma entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Angrenzende Wohnungen, auch oberhalb der Reinigungsfirma, sowie angrenzende Geschäfte wurden nicht beschädigt. Die Bewohner der angrenzenden Wohnungen sowie Betreiber der angrenzenden Geschäfte konnten nach Beendigung der Löscharbeiten in ihre Räumlichkeiten zurückkehren.

Zur Überprüfung einer möglichen Rauchgasintoxikation wurden zwei Personen, die sich während der Entstehung des Brandes in den Räumlichkeiten des Reinigungsgeschäftes befanden, sowie zwei Passanten, die zu dieser Zeit außerhalb des Geschäftes waren und Rauchgase eingeatmet hattet, durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gefahren.

Zur Durchführung der Löscharbeiten waren 30 Kameradinnen und Kameraden sowie 5 Fahrzeuge der Feuerwehr Wildeshausen eingesetzt. Zur weiteren Ermittlung der Brandursache wurden die Räumlichkeiten des Reinigungsgeschäftes beschlagnahmt.

Im Rahmen der Löscharbeiten kam es zu Sperrungen im Bereich der Huntestraße. Diese wurden zu 15:15 Uhr aufgehoben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell