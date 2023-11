Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: 77-jähriger Pedelecfahrer beim Verkehrsunfall in Wildeshausen verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 29. November 2023, befuhr ein 57-jähriger Busfahrer aus der Gemeinde Hude gegen 08:55 Uhr mit einem Bus den Südring in Fahrtrichtung Zur Kuhtrade. Beim Überqueren des Kreuzungsbereiches in Höhe Goldenstedter Straße übersah er einen von links kommenden 77-jährigen Wildeshauser, der mit seinem Pedelec die Goldenstedter Straße in Fahrtrichtung Goldenstedt befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Pedelecfahrer stürzte und sich am Kopf verletzte. Der 77-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Am Bus sowie am Pedelec entstand leichter Sachschaden. Die Sachschadenshöhe ist bislang unbekannt.

