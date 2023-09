Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahlserie aus Pkw

Geseke - Ehringhausen (ots)

In der Zeit zwischen dem 17. September, 20:00 Uhr und dem 18. September 07:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu insgesamt vier Fahrzeugen auf der Dedinghauser Straße. Es wurden unter anderem ein Mobiltelefon, Bargeld und eine EC-Karte entwendet. Zum Teil waren die Fahrzeuge unverschlossen. Wie die Täter in die verschlossenen Fahrzeuge gelangten ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. In diesem Zuge ein wichtiger Hinweis der Polizei: Schließen Sie immer ihre Fahrzeuge ab und lassen sie niemals Wertgegenstände und Handtaschen in ihrem Pkw. (ja)

