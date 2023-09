Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ford Fiesta beschädigt und geflüchtet

Altenburg (ots)

Schmölln: Am 19.09.2023 zwischen 07:00 Uhr bis 07:45 Uhr befuhr ein bisher unbekanntes Fahrzeug die Friedrich-Naumann-Straße / Sommeritzer Straße, konkret den entlang des dortigen Parkplatzes vor einem Mehrfamilienhaus. Hierbei kollidierte das Fahrzeug mit einem hellblauen Ford Fiesta, welche in einer Parktasche abgestellt war. Anschließend verließ der Fahrzeugführer pflichtwidrig die Unfallstelle Es entstand Schaden an einer hinteren linken Scheibe, an einer Tür sowie an der Karosserieverkleidung (B-Säule) Im Rahmen der Ermittlungen zum Unfallgeschehen nimmt die PI Altenburger Land Zeugenhinweise unter der Telefonnummer Tel. 03447/ 471-0 entgegen. (Bezugsnummer 0246246/2023)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell