Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Geparktes Fahrzeug erheblich beschädigt - Unfallverursacher flüchtete

Gera (ots)

Gera: Die Ermittlungen zu einer verübten Unfallflucht hat seit dem 27.08.2023 die Geraer Polizei aufgenommen, in dessen Rahmen nunmehr Zeugen gesucht werden. Demnach fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am 27.08.2023, gegen 13:20 Uhr mit seinem weißen Transporter mit großer grüner Aufschrift (es könnte sich um einen Ortsnamen handeln) in der Jenaer Straße gegen einen dort geparkten Pkw Honda. Dieser wurde erheblich an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt, wobei der gesamte Stoßfänger vorn abgerissen wurde. Anschließend verließ er pflichtwidrig die Unfallstelle. Durch einen Zeugen wurde der verantwortliche Fahrzeugführer als männlicher, ausländischer Phänotyp benannt. Weitere Angaben sind nicht bekannt. Möglicherweise handelt es sich um ein Zustellerfahrzeug, welcher sich des Öfteren in diesem Bereich befindet. Die Polizei in Gera (0365/ 829-0) ermittelt zum Unfallgeschehen. Zeugen, welche Hinweise zum Fahrzeug bzw. dem Fahrer geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 an die Geraer Polizei zu wenden. (Bezugsnummer 0224158/2023). (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell