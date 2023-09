Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei Einbrüche in Praxen gescheitert

Gera (ots)

Gera. Gleich zwei versuchte Einbrüche nahmen die Beamten in den späten Abendstunden des gestrigen Donnerstages (21.09.2023) auf. Betroffen waren hierbei eine Physiotherapiepraxis in der Tobias-Hoppe-Straße sowie in der Karl-Marx-Allee. Beide Tatzeiträumen können ersten Einschätzungen nach auf den gestrigen Nachmittag / Abend eingegrenzt werden. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen (Bezugsnummern: 0248363/2023, 0248393/2023) aufgenommen und prüft auch einen möglichen Zusammenhang zwischen beiden Einbrüchen. Zum Glück misslang den Unbekannten in beiden Fällen der Zugang zu den jeweiligen Praxisräumen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Gera (0365 829-0) zu melden. (PZ)

