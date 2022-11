Polizei Köln

POL-K: 221125-2-K "Internationaler Aktionstag gegen Gewalt an Frauen"

Köln (ots)

Die Polizei Köln beteiligt sich am 25. November in Köln und Leverkusen an Veranstaltungen zum "Internationalen Aktionstag gegen Gewalt an Frauen".

Veranstaltung in Köln:

"Wann setzt DU ein Zeichen?" ist eine Aktion des Arbeitskreises "Gegen Gewalt an Frauen" und des Kölner Frauenserviceclubs. Der 1987 gegründete Arbeitskreis besteht aus über 20 Kölner Einrichtungen der Frauenhilfe. Unter Federführung des Amts für Gleichstellung von Frauen und Männern der Stadt Köln rückt der Arbeitskreis am 25. November zwischen 15 und 18 Uhr am Bierbrunnen in der Schildergasse das Thema "Gewalt gegen Frauen und Mädchen" ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. Auch über Instagram (#KölngegenGewaltanFrauen) werden vielfältige Informationen bereitgestellt. Parallel dazu stellen die im Aktionsbündnis Orange Days vertretenen Frauenserviceclubs für jede versuchte oder vollendete Tötung einer Frau durch Partnerschaftsgewalt symbolisch ein Paar orangene Schuhe auf.

Veranstaltung in Leverkusen:

In der Wiesdorfer Fußgängerzone beteiligt sich die Polizei am 25. November von 13 Uhr bis 15 Uhr an einer "Catcalling-Aktion" unter dem Motto "Wir Kreiden an".

Zudem unterstützt die Polizei Köln auch die Mitmachaktion 2022 "Wir brechen das Schweigen" des Hilfetelefons 08000 116 016. (www.aktion.hilfetefon.de) (sw/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell