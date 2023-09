LPI-G: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Gera (ots) - Gera. Am Donnerstag, den 21.09.2023 zwischen 05:00 Uhr - 05:30 Uhr, wurde auf einem Tankstellengelände in der Siemensstraße in Gera ein hochwertiges E-Bike entwendet. Der geschädigte Eigentümer ließ sein nicht angeschlossenes Fahrrad einen Moment unbeaufsichtigt, als ein unbekannter männlicher Täter die Gelegenheit ergriff, das Rad zu entwenden. Zeugen gaben an, dass der Täter mit dem E-Bike (Marke: Cube, Farbe: blau/orange) in Richtung Bahnhof ...

