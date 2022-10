Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Rastatt (ots)

Auf der Wilhelm-Busch-Straße (L77) kam es am Donnerstag gegen 22:30 Uhr zu einem Zusammenstoß von zwei Autos. Der Fahrer eines Skoda Octavia war von Rastatt kommend in Richtung Plittersdorf unterwegs. An der Einmündung zur K3769 bog er nach links auf diese ein, wobei er dann ersten Ermittlungen zufolge mit einem entgegenkommenden VW zusammenstieß. Der VW Bus wurde durch die Kollision nach rechts gegen die Leitplanke gedrängt und kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Rastatt gefahren. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird insgesamt auf etwa 35.000 Euro beziffert. Hinzu kommt der Sachschaden an der Leitplanke und dem beschädigten Verkehrsschild. /pk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell