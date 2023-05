Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Scooter geklaut

Zella-Mehlis (ots)

Ein unbekannter Dieb entwendete am Dienstag in der Zeit von 07:20 Uhr bis 12:00 Uhr einen E-Scooter, der angeschlossen in der Forstgasse in Zella-Mehlis stand. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des schwarzen Gefährtes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell