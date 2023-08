POL-BOR: Heiden - Motorradfahrer stürzt

Heek (ots) - Tatort: Heek, Heiligenkamp; Tatzeit: zwischen 10.08.2023, 18.00 Uhr, und 11.08.2023, 06.45 Uhr; Gescheitert ist ein Einbrecher in der Nacht zum Freitag in Heek: Der Unbekannte hatte versucht, in eine Schule am Heiligenkamp einzudringen. Der Täter machte sich erfolglos an zwei Türen zu schaffen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to) Kontakt für ...

