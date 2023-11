POL-RE: Castrop-Rauxel: Drei Kinder in Linienbus bei Unfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots) - Ein 11-jähriges Mädchen aus Dorsten ist am Montagnachmittag in einem Linienbus sexuell belästigt worden. Die Schülerin kam am späteren Nachmittag mit ihrer Mutter zur Polizeiwache, um den Vorfall anzuzeigen. Nach dem Tatverdächtigen wird gesucht. Zeugen, die Angaben zu dem Mann oder dem Vorfall selbst machen können, werden gebeten, sich zu melden. Für die Ermittlungen werden auch die ...

mehr