Polizei Köln

POL-K: 230724-3-LEV/K Cold Case aus Leverkusen - Ermittler veröffentlichen Tonbandaufnahme des mutmaßlichen Täters bei "Aktenzeichen XY"

Köln (ots)

Am Mittwochabend (26. Juli) stellt der Leiter der Kölner Ermittlungsgruppe "Cold Cases" Markus Weber im Rahmen der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY" einen seit über 30 Jahren ungeklärten Fall aus Leverkusen vor.

An Karnevalsfreitag (8. Februar) im Jahr 1991 traf eine 41 Jahre alte Frau während der Schicht als Taxi-Fahrerin auf ihren unbekannten Angreifer. Kurz zuvor war der Mann gegen 20.30 Uhr am Taxihaltestand am Friedrich-Ebert-Platz als Fahrgast in ihr Auto gestiegen. Nach ersten Erkenntnissen ließ er sich von Leverkusen-Wiesdorf aus bis zum Nittumer Weg im Stadtteil Schlebusch fahren, wo sich damals wie heute die Endhaltestelle der Stadtbahnlinie 4 befand. Als das Taxi kurz darauf das Ziel erreichte, griff der Unbekannte zu einem Messer, bedrohte die Frau und verlangte die Herausgabe ihrer Tageseinnahmen. Nach heutigem Ermittlungsstand soll er anschließend mehrfach mit einem Messer auf die 41-Jährige eingestochen haben und mit der Beute vom Tatort geflüchtet sein. Die Frau ließ er dabei mit lebensgefährlichen Verletzungen im Taxi zurück. Erst in letzter Sekunde gelang es ihr, über Funk einen Notruf abzusetzen und Hilfe zu holen.

Noch am selben Abend meldete sich gegen 23 Uhr ein Anrufer über den Polizeinotruf und kündigte an, dass sich der "Täter" am Folgetag bei der Polizei stellen würde. Genau auf diesen Anruf setzen die Kölner Kriminalbeamten nun ihre Hoffnungen, denn in der Fernsehsendung wird die damals aufgezeichnete Original-Tonbandaufnahme veröffentlicht, auf der die Stimme des mutmaßlichen Täters zu hören ist.

Ermittler Markus Weber und sein Team hoffen auf neue Hinweise durch die Zuschauerinnen und Zuschauer der Sendung und fragen daher:

Wer kann Angaben zu dem Anrufer machen und erkennt die Stimme?

Wer hat damals zum Beispiel verdächtige Beobachtungen an der Taxihaltestelle gemacht?

Wer kann noch Angaben zur Tat im Bereich Endhaltestelle Schlebusch/Nittumer Weg machen?

Der Leverkusener Fall wird am Mittwochabend ab 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Die Polizei Köln wird die Tonbandaufnahme ab Donnerstag (27. Juli) auch auf ihrer Internetseite veröffentlichen. (al/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell