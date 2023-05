Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Tatverdächtiger nach räuberischem Diebstahl gestellt

Bad Segeberg (ots)

Am gestrigen Dienstagabend, den 09.05.2023, ist es nach einem räuberischen Diebstahl in einem Elmshorner Bekleidungsgeschäft zur Festnahme eines 20-jährigen Tatverdächtigen im Rahmen der anschließenden Fahndung gekommen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen beobachteten Angestellte eines Geschäfts in der Königsstraße um 17:40 Uhr wie der junge Mann mehrere Kleidungsstücke für über 350 Euro an sich nahm und damit in die Umkleidekabine ging.

Offenbar zog er hier eine Trainingshose und ein Sweatshirt unter seiner eigenen Kleidung an und verstaute zwei Paar Schuhe in seinem Rucksack.

Als Mitarbeiter ihn ansprachen und versuchten festzuhalten, schubste er eine Angestellte zur Seite, die leicht verletzt wurde.

Seinen Rucksack streifte er ab, als eine weitere Mitarbeiterin danach griff und versuchte ihn festzuhalten.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung in der Innenstadt stellte eine Streife den 20-Jährigen aus Aachen aufgrund der Personenbeschreibung und nahm ihn mit zum Revier.

Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen entließen ihn die Beamten.

Neben einem Strafverfahren wegen des räuberischen Diebstahls droht dem jungen Mann eine weitere Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Anhand der Videoüberwachung eines Elmshorner Drogeriemarktes konnten ihm die Ermittler einen Ladendiebstahl Ende April zuordnen, bei dem Kosmetikartikel für über 100 Euro gestohlen wurden.

Aktuell prüft die Kriminalpolizei, ob der junge Mann für weitere Diebstähle im Elmshorner Stadtgebiet in Frage kommt.

