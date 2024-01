POL-LB: Besigheim: Verkehrsunfall mit überschlagenem Pkw auf Kreisstraße 1623

Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag (30.01.2024) ereignete sich gegen 11.45 Uhr ein Unfall in der Leonberger Straße in Ditzingen. Ein 80 Jahre alter BMW-Lenker wollte vermutlich vom Parkplatz einer Gaststätte wieder in die Leonberger Straße einfahren, wobei er aus noch unbekannter Ursache einen Zaun und eine Hecke durchbrach. Der BMW stürzte eine Böschung hinunter und landete in der Glems. Der 80-jährige Fahrer musste ...

