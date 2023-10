Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Münsterstraße/ Grauer Audi A4 beschädigt

Coesfeld (ots)

Im Krankenhaus-Parkhaus an der Münsterstraße entstand am Donnerstag (26.10.23) ein Schaden an einem grauen Audi A4. Passiert ist das zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

