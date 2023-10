Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Davensberg, Rennekamp/ Lkw bringt Telefonmasten zu Fall

Coesfeld (ots)

Ein niederländischer Lkw-Fahrer hat am Donnerstag (26.10.23) einen Telefonmasten in Davensberg touchiert. Gegen 17.30 Uhr wollte der Fahrer von der Straße Rennekamp auf die Straße An der Haselburg abbiegen. Dabei touchierte er den Telefonmasten. Ein anderer Mast fiel daraufhin auf um. Passiert ist das gegen 17.30 Uhr. Der Sattelzug war mit Holz beladen. Der Fahrer stieg noch aus und schaute sich den Schaden an, fuhr dann jedoch weiter. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

