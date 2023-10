Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter hebelten am 25.10.2023, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 21.10 Uhr, ein rückwärtig gelegenes Fenster auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke und fanden dabei einen Safeschlüssel. Den dazugehörigen Safe taten sie ebenfalls auf und konnten ihn so ohne weitere Mühe ...

mehr