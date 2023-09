Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 07.09.2023

Bingen / Sigmairngen - Landkreis Sigmaringen (ots)

Tatverdächtiger wegen Einbruchs in Gaststätte in Untersuchungshaft

Wegen Einbruchs in eine Gaststätte ermittelt die Ermittlungsgruppe Asyl des Polizeireviers Sigmaringen gegen einen 25 Jahre alten Mann, der nun in Untersuchungshaft sitzt. Securities der Landeserstaufnahmestelle beobachteten den Tatverdächtigen am frühen Mittwochmorgen dabei, wie er zwei Tablets, die er offensichtlich zuvor über den Zaun des Geländes geworfen hatte, an sich nahm. Die Sicherheitsleute verständigten daraufhin die Polizei. Durch die weiteren Ermittlungen konnten die elektronischen Geräte einem Einbruch in Bingen zugeordnet werden. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge, dürfte der 25-Jährige in derselben Nacht mit einem Stein eine Scheibe der Gaststätte eingeschlagen und sich so Zutritt zum Gebäude verschafft haben. Anschließend flüchtete er mit dem Diebesgut. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Der Tatverdächtige wurde noch am Mittwoch vorläufig festgenommen und am Donnerstag einer Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den marokkanischen Staatsangehörigen. Zwischenzeitlich wurde der 25-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

