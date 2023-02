Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfallflucht

Stadthagen (ots)

(bae)Am 04.02.2023 kam es in der Zeit von 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr in der Straße Falkenweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch ein unbekanntes Fahrzeug wurde der dort abgestellte Daimler eines 45-jährigen Kölners beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem Daimler entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Ein Strafverfahren wegen der Unfallflucht wurde eingeleitet. Wer Hinweise geben kann, möge sich bitte mit der Polizei in Stadthagen in Verbindung setzten.

