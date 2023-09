Polizeipräsidium Ravensburg

Bad Saulgau

Transporter mit überladenem Anhänger gestoppt

Mit rund 60 Prozent war der Anhänger eines Transporters überladen, den Beamte des Verkehrsdienstes Sigmaringen am Dienstagvormittag in der Moosheimer Straße gestoppt haben. Nach einer Wiegung des mit Gerüstteilen beladenen Anhängers musste der Fahrzeuglenker diesen stehen lassen und umladen. Wegen der Überladung wurde eine Anzeige an die Bußgeldstelle gefertigt.

Meßkirch

Polizei ermittelt wegen Bedrohung

Wegen Bedrohung ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen einen 50 Jahre alten Mann, der am Mittwochabend auf einem Campingplatz einen 6-Jährigen angesprochen hat. Das Kind hatte demnach hinter den eigenen Campingwagen uriniert, als der Mann den 6-Jährigen auf sein Verhalten hin ansprach. In der Hand hielt er hierbei offensichtlich eine Spielzeugwaffe in Form einer Schrotflinte. Unklar ist dabei, ob er diese möglicherweise auf das Kind gerichtet hat. Das verängstige Kind vertraute sich anschließend seinem Vater an. Gegenstand der Ermittlungen ist nun das konkrete Auftreten des mit rund zwei Promille alkoholisierten Mannes und ob dieses möglicherweise strafrechtlich als Bedrohung zu werten ist. Die Spielzeugwaffe wurde beschlagnahmt und wird mit den Einverständnis des 50-Jährigen vernichtet.

Sigmaringen

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Positiv auf Marihuana verlief ein Drogenvortest, den Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am späten Mittwochabend mit einem 30 Jahre alten Autofahrer durchgeführt haben. Die Polizisten stoppten den Mann im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle im Bereich der B 32. Bei der anschließenden Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit zeigte der 30-Jährige Anzeichen dafür, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel steht. Nach dem positiven Drogenvortest musste er die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Er wird nun bei der Bußgeldbehörde angezeigt. Weil der Mann über keinen deutschen Wohnsitz verfügt, musste er bei den Einsatzkräften einen höheren dreistelligen Euro-Betrag zur Sicherung des Verfahrens hinterlegen.

Bad Saulgau

Windfang gerät in Brand

Zum Brand eines Windfangs sind am Mittwochmittag gegen 13 Uhr die Feuerwehr und Polizei in die Wilfertsweilerstraße ausgerückt. Offensichtlich aufgrund falscher Lagerung und starker Sonneneinstrahlung waren in dem Gebäudeanbau Batterien und Akkus in einer Blechtonne in Brand geraten. Das Feuer griff im Weiteren auf den hölzernen Windfang über, wobei ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand. Dank der Löscharbeiten der Wehrleute wurde das angrenzende Wohngebäude nicht in Mitleidenschaft gezogen. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

Mengen

Wellplatten illegal entsorgt

Mehrere Welleternitplatten sind zwischen Freitag, 01.09., und Dienstag, 05.09., illegal auf einem Waldweg im Bereich der L 286 entsorgt worden. Da darüber hinaus nicht ausgeschlossen werden kann, dass diese mit Asbest belastet sind, ermittelt der Polizeiposten Mengen strafrechtlich wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen. Spaziergänger oder andere Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07572/5071 zu melden.

