Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Autofahrer nimmt Radler die Vorfahrt - Unfall

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw wurde am Dienstag gegen 9.45 Uhr ein Radfahrer verletzt. Der 44-Jährige fuhr im Kreisverkehr Friedrichstraße/Olgastraße und wurde dabei offenbar von einem 86-jährigen Ford-Fahrer, der aus Richtung Maybachstraße kam, übersehen. Der Pkw kollidierte mit dem Hinterrad, woraufhin der Radler zu Fall kam. Ein Rettungsdienst brachte den leicht verletzten 44-Jährigen zur Untersuchung in eine Klinik.

Meckenbeuren

Popcorn-Automat aufgebrochen

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat sich ein Unbekannter Zutritt zum Gelände des Ravensburger Spielendes verschafft. Der Täter suchte einen Popcorn-Automaten auf und hebelte diesen auf. Im Anschluss öffnete er eine Bargeldbox, entnahm einen zweistelligen Geldbetrag daraus und suchte das Weite. Der Polizeiposten Tettnang ermittelt in dieser Sache und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07542/9371-0 entgegen

Langenargen

Kasse aus Kirche gestohlen - Zeugen gesucht

Nach einem Diebstahl aus der Barockkirche St. Martin am Montagabend gegen 17.15 Uhr ermittelt der Polizeiposten Langenargen. Ein bislang unbekannter Mann betrat gegen 17 Uhr den Vorraum der Kirche. In mehreren unbeobachteten Momenten, in denen er sich allein im Vorraum aufhielt, machte er sich an einer befestigten Schriftenkasse zu schaffen, bis sich diese löste. Anschließend suchte er mit seiner Beute das Weite. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann aktuell nicht genau beziffert werden. Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen etwa 180cm großen Mann mit nordeuropäischem Aussehen gehandelt haben. Er hatte eine normale Figur und kurze schwarze Haare mit einem erheblichen Grauanteil. Zur Tatzeit war der Dieb mit einer kurzen dunklen Hose und einem schwarzen T-Shirt mit einem bunten Musteraufdruck auf der rechten Seite bekleidet. Dazu trug er schwarze Trekkingschuhe. Hinweise etwaiger Zeugen nehmen die Ermittler unter Tel. 07543/9316-0 entgegen.

Überlingen

Berauscht vor der Polizei geflüchtet

Ein 22-Jähriger muss nach einer Polizeikontrolle am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr im Stadtgebiet mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Eine Polizeistreife war im Bereich der Wiestorstraße auf zwei E-Scooter-Fahrer aufmerksam geworden und wollte das Duo kontrollieren. Beide gaben jedoch Gas und ergriffen die Flucht in unterschiedliche Richtungen. Den Beamten gelang es, den 22-Jährigen zu stoppen und stellten in seiner Tasche eine kleine Menge Cannabis fest. Weil sich darüber hinaus auch der Verdacht einer aktuellen Drogenbeeinflussung ergab, musste der junge Mann die Polizisten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu.

Markdorf

E-Scooter übersehen

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag gegen 12.15 Uhr in der Gutenbergstraße wurde eine 53-jährige Frau leicht verletzt. Eine 42 Jahre alte Opel-Fahrerin wollte aus der Eisenbahnstraße nach rechts in die Gutenbergstraße einbiegen und übersah die von links kommende, vorfahrtsberechtigte E-Scooter-Fahrerin dabei. Beim Zusammenstoß zog sich die 53-Jährige Blessuren zu, sie wurde anschließend vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden fiel eher gering aus.

Markdorf

Einbrüche in Wohnhäuser - Zeugen gesucht

Nach mehreren Einbrüchen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Bereich Markdorf ermittelt der örtliche Polizeiposten und sucht Zeugen. In der Marienstraße scheiterten die Diebe beim Versuch in Wohnhäuser zu gelangen. In der Hauptstraße waren sie hingegen erfolgreich und stahlen den bisherigen Erkenntnissen zufolge Schmuck und Wertsachen. An einigen der Tatobjekte wurden die Einbrecher von Bewohnern auf frischer Tat ertappt, worauf sie das Weite suchten. Dabei soll es sich den Angaben der Zeugen zufolge um zwei etwa 185 cm große und schlanke Männer gehandelt haben. Einer der beiden hatte einen hellen Pullover und eine dunkle Weste an, sein Komplize war dunkel gekleidet. Auffallend soll auch eine Stofftasche gewesen sein. Im Verlauf der ersten Überprüfungen konnten Polizisten zunächst im Bereich der Ittendorfer Straße und der Hahnstraße Teile des Diebesguts auffinden. Später nahmen die Beamten im Rahmen der weiteren Fahndung auch zwei Verdächtige vorläufig fest. Ob die beiden Männer im Alter von 26 und 28 Jahren für die Einbrüche verantwortlich sind, sollen die weiteren Ermittlungen klären. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, die in der Nacht Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07544/9620-0 an den Polizeiposten Markdorf zu wenden.

Meersburg

Radfahrer stürzt alleinbeteiligt - Rettungsdienst reanimiert erfolgreich

Ein gesundheitliches Problem dürfte die Ursache für einen Unfall am Dienstag gegen 16 Uhr im Bereich des Bismarckplatzes gewesen sein. Ein 71-jähriger Radfahrer stürzte mutmaßlich infolge seiner akuten Beschwerden ohne fremde Beteiligung vom Rad und musste von einer zufällig anwesenden Rettungsdienstbesatzung wiederbelebt werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn nach erfolgreicher Reanimation zur weiteren Versorgung in eine Klinik.

