Veringenstadt

Reifen zerstochen

Alle vier Reifen eines geparkten Pkw hat ein Unbekannter am Montag zwischen 12 Uhr und 17 Uhr in der Inneringer Straße zerstochen. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen zur Tat und deren Hintergründe aufgenommen. Insgesamt wurde durch den Unbekannten ein Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro verursacht. Hinweise von Zeugen oder anderen Personen, die Angaben zum möglichen Täter machen können, werden unter Tel. 07571/104-0 entgegengenommen.

Gammertingen / Krauchenwies

Telefonbetrug misslingt nur knapp

Anrufe von Telefonbetrügern haben am Dienstag wieder mehrere Bewohner im Landkreis Sigmaringen ereilt. Die Täter kontaktierten unter anderem einen 79-Jährigen in Krauchenwies, eine 67-Jährige in Bingen sowie eine Frau in Gammertingen. Dabei gaben sie sich unter weinerlicher Stimme jeweils als deren Tochter aus, die vermeintlich einen schweren Verkehrsunfall verursacht haben. Anschließend forderten sie eine Kaution. Während sich eine Betroffene mit einem fünfstelligen Euro-Betrag auf dem Weg zu einer Übergabeörtlichkeit machte, legten die übrigen Angerufenen unmittelbar auf. Noch auf der Fahrt wurde auch die Frau aus Gammertingen stutzig und rief ihre Tochter zur Sicherheit nochmals an, woraufhin der Betrugsversuch aufflog.

Sigmaringen

Mögliche Einbrecher von Nachbarn gestellt - bei Festnahme zwei Polizisten verletzt

Auf mögliche Einbrecher sind am Dienstagabend Anwohner in der Hornsteiner Straße aufmerksam geworden. Die Verdächtigen sollen sich demnach auf mehrere Grundstücke begeben haben und immer wieder an Türen gerüttelt haben. Die Zeugen stellten die drei Personen daraufhin und verständigten die Polizei. Noch während des Anrufs konnte das Trio jedoch flüchten, wobei eine Polizeistreife die Tatverdächtigen kurze Zeit später ausfindig machte. Bei der vorläufigen Festnahme verhielten sich zwei der Beteiligten äußerst aggressiv, woraufhin durch die Polizisten Pfefferspray eingesetzt wurde. Im weiteren Verlauf trat einer der Beteiligten mit dem Fuß gegen den Kopf einer Beamtin, ein Polizist erlitt leichte Verletzungen an der Hand. Die beiden 19 und 25 Jahre alten Männer wurden aufgrund ihres Ausnahmezustandes und einer möglichen Alkohol- und Drogenbeeinflussung in ein Krankenhaus beziehungsweise in eine Fachklinik gebracht. Der dritte Beteiligte, der keinen Widerstand geleistet hatte, wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen. Alle drei Männer werden sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

