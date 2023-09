Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg/Baienfurt

Frau wird Opfer von Schockanruf

Erneut hat am Mittwoch eine Welle sogenannter Schockanrufe die Region überrollt. Während etliche Bürger den Betrugsversuch erkannten und das Gespräch umgehend beendeten, schenkten zwei Frauen den Betrügern Glauben. Eine 82-Jährige aus Baienfurt glaubte den Betrügern, die sich am Telefon als ihre Schwiegertochter ausgaben und schilderten, einen vermeintlich tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Um eine angeblichen Haftstrafe abzuwenden, fuhr die Seniorin zu ihrer Bank, um dort den geforderten Betrag in Höhe von 60.000 Euro abzuheben. Da die Hausbank jedoch geschlossen hatte, entstand der 82-Jährigen kein Schaden. Angehörige klärten sie später über den Betrugsversuch auf. Weitaus schlimmer ging der Schockanruf für eine 58-Jährige aus Ravensburg aus. Durch die geschickte Gesprächsführung der Betrüger, die suggerierten, die Tochter der Frau habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, war die 58-Jährige derart unter Schock, dass sie einem bislang unbekannten Mann Schmuck im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrags sowie mehrere tausend Euro Bargeld als Kaution übergab. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang abermals vor dieser Betrugsmasche, die jeden treffen kann: Nehmen Sie in jedem Fall, über die Ihnen bekannten Rufnummern, Kontakt zu den angeblich betroffenen Angehörigen auf. Weder Polizei, noch Gerichte oder Staatsanwaltschaften fordern eine Kaution in Form von Bargeld oder Schmuck. Sollten Sie den Verdacht haben, Opfer eines Betrugs geworden zu sein, wenden Sie sich am besten umgehend an ihre nächstgelegene Polizeidienststelle.

Ravensburg

Polizei nimmt Aggressor in Gewahrsam

Beim Skaterplatz in Weißenau ist es am Mittwoch kurz vor 21 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen gekommen. Ersten Erkenntnissen einer alarmierten Polizeistreife zufolge geriet ein alkoholisierter 39-Jähriger mit drei weiteren Personen in Streit, in dessen Verlauf er einem 47-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben soll. Da sich der 39-Jährige auch gegenüber der Polizei hochgradig aggressiv verhielt und die Beamten mit Rindenmulch bewarf, nahmen diese den Mann in Gewahrsam. Während der weiteren Maßnahmen beleidigte und bedrohte der 39-Jährige die Polizisten. Die Nacht musste er in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen. Er muss nun mit Anzeigen wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung rechnen. Zudem wird er die Kosten der unfreiwilligen Übernachtung tragen müssen.

Ravensburg

Mit Fuß gegen Auto getreten

Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro hat ein bislang unbekannter Täter am Dienstag zwischen 6.45 Uhr und 15.30 Uhr an einem Opel in der Schwanenstraße angerichtet. Der Spurenlage zufolge verpasste der Unbekannte dem Wagen auf Höhe des Kofferraums einen Tritt. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg melden.

Ravensburg

Zwei Polizeibeamte bei Widerstand verletzt

Ein 52-Jähriger hat sich am Mittwoch kurz nach 19.30 Uhr in einem Wohnhaus in der Weststadt derart gegen polizeiliche Maßnahmen gewehrt, dass zwei Beamte verletzt wurden. Die beiden Polizisten wurden alarmiert, weil der 52-Jährige sich trotz eines bestehenden Annäherungsverbots Zutritt zur Wohnung seiner getrenntlebenden ehemaligen Partnerin verschafft hatte. Als die Beamten dem Mann den Wohnungsschlüssel abnehmen wollten, wehrte sich dieser mit aller Kraft gegen die Beamten. Erst durch die Unterstützung einer zweiten Streifenbesatzung konnten die Polizisten den Mann bändigen. Dabei wurden ein Beamter und eine Beamtin leicht verletzt. Der 52-Jährige muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Wangen

Fahrer stirbt nach Unfall

Mutmaßlich aufgrund eines internistischen Problems hat ein 66-jähriger Zeitungszusteller am Mittwochmorgen in der Montfortstraße die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Dieser rollte in der Folge über eine Wiese und kollidierte dort mit einem geparkten VW. Zeugen fanden den Mann gegen 8.30 Uhr und alarmierten die Rettungskräfte. Ein Krankenwagen brachte den 66-Jährigen in eine Klinik, wo er in der Folge starb. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

Wangen

Fahrzeug übersehen - ein Verletzter

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Dienstag kurz nach 13.30 Uhr im Südring ereignet hat. Eine 40-jährige Opel-Lenkerin übersah an der Stoppstelle von der Bregenzer Straße kommend den VW eines vorfahrtsberechtigten 56-Jährigen. Bei der Kollision erlitt der VW-Fahrer leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Isny

Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen

Anrufe von Betrügern, die an das Ersparte Ihrer Opfer gelangen wollen, nehmen in jüngster Zeit immer mehr zu. Eine 49-Jährige hat am Dienstag einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters eines großen weltweiten Versandunternehmens erhalten. Der Mann gab an, dass das Mobiltelefon der Frau gehackt wurde und mit ihrem Account nun mehrere Bestellungen getätigt wurden. Die 49-Jährige ließ sich davon überzeugen, dem Unbekannten Zugriff auf ihr Smartphone zu gewähren. Als der Anrufer im weiteren Verlauf des Gesprächs den Kauf von Bezahlkarten forderte, beendete die 49-Jährige das Telefonat und wandte sich an die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge entstand der Frau kein finanzieller Schaden. Die Polizei ermittelt nun und warnt erneut vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen. Gewähren Sie niemals einem Fremden Zugriff auf ihr Smartphone oder ihren Rechner! Sensible Daten, wie beispielsweise die Zugangsdaten zum Online-Banking, können auf diese Weise ausgespäht werden. Wenden Sie sich im Zweifel an ihre nächste Polizeidienststelle. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.polizei-beratung.de.

