Friedrichshafen

Mit gestohlenem E-Scooter unterwegs

Nach einer Kontrolle am Mittwochmittag im Stadtgebiet ermittelt die Polizei gegen einen 24-Jährigen. Beamte der Bundespolizei waren auf den E-Scooter-Fahrer aufmerksam geworden, weil an seinem Gefährt ein selbst gezeichnetes Kennzeichen angebracht war. Bei der näheren Überprüfung gab der Fahrer zwar an, eine Versicherung für den Scooter abgeschlossen zu haben, bei den weiteren Überprüfungen stellte sich jedoch heraus, dass das Fahrzeug Mitte des Jahres im Bereich Ulm als gestohlen gemeldet worden war. Ob tatsächlich ein Versicherungsschutz vorliegt und inwieweit der 24-Jährige in Verbindung mit dem Diebstahl oder einer möglichen Unterschlagung steht, sollen nun weitere Ermittlung des Polizeireviers Friedrichshafen klären. Den Scooter behielten die Beamten, bis die Eigentumsverhältnisse geklärt sind, ein.

Friedrichshafen

Mann macht sich an Lkw zu schaffen - Festnahme

Offenbar beim Diebstahl auf frischer Tat erwischt worden ist am Mittwochabend ein 35-Jähriger, dem nun strafrechtliche Konsequenzen drohen. Der Mann war von Zeugen beobachtet worden, als er sich gegen 20.30 Uhr augenscheinlich mit einem Bolzenschneider auf einem Firmengelände in der Lindauer Straße aufhielt und sich an einem Lastwagen und einem Auflieger zu schaffen machte. Die Beobachter kontaktierten die Polizei und hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizisten fest. Die Beamten nahmen den 35-Jährigen vorläufig fest und ermitteln nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls gegen ihn. Zuvor soll ein roter Mercedes-Vito mit polnischer Zulassung vor dem Grundstück gestanden haben, der beim Eintreffen der Polizei davongefahren war. Eine eingeleitete Fahndung nach dem Wagen blieb ergebnislos. Ob dieser in Verbindung mit der Tat steht, ist bislang nicht abschließend geklärt. Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei zu wenden.

Meckenbeuren

Mann belästigt 30-Jährige

Nachdem eine 30-jährige Frau angibt, am Donnerstag, kurz nach Mitternacht, von einem Unbekannte belästigt worden zu sein, ermittelt die Kriminalpolizei. Die Frau war allein auf dem Nachhauseweg, als sie zunächst aus einer Personengruppe heraus im Bereich des Bahnhofs auf Englisch angesprochen wurde. Im Anschluss sei ihr einer der Männer bis in die Lindberghstraße hinterhergelaufen und habe sie unsittlich berührt. Als der Freund der 30-Jährigen hinzukam, ließ der Mann von den ungewünschten Annäherungsversuchen ab und ergriff die Flucht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern aktuell noch an. Zeugen des geschilderten Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei zu wenden.

Tettnang

Betrunkener Fahrer unbelehrbar

Mit Anzeigen muss ein 31-Jähriger rechnen, der am Donnerstagmorgen unbelehrbar war. Eine Polizeistreife war in der Prinz-Eugen-Straße auf den Mann aufmerksam geworden, als dieser augenscheinlich alkoholisiert mit seinem E-Scooter am Fahrbahnrand stand. Die Polizisten klärten den 31-Jährigen über mögliche Konsequenzen einer Trunkenheitsfahrt auf und ermahnten ihn, den Scooter zu schieben. Früchte trug das Gespräch jedoch offenbar nicht. Gegen 0.30 Uhr fuhr der Mann in der Mastorter Straße an den Polizisten vorbei und wurde dort von den Beamten gestoppt. Eine Atemalkoholmessung bestätigte den Verdacht, sie ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Der Mann musste daraufhin in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Weil er darüber hinaus auch eine kleine Menge Marihuana bei sich hatte, muss er zudem mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

