Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Baumgarten/ Grauer BMW 535d xdrive beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag (26.10.23) einen grauen BMW 535d xdrive beschädigt. Beide Autos standen auf dem Parkplatz am Busbahnhof. Der Unbekannte öffnete gegen 13.05 Uhr seine Fahrertür, die daraufhin gegen das Auto einer 55-jährigen Billerbeckerin stieß. Der Verursacher kümmerte sich nicht um seine Anschlusspflichten. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell