Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorradfahrer flüchtete

Suhl (ots)

Beamte der Suhler Polizei wollten Donnerstagabend einen Motorradfahrer im Bereich der Straße "Am Bahnhof" in Suhl kontrollieren. Doch der Fahrer drehte den Gashahn auf und flüchtete. Er überholte an unübersichtlichen Stellen, nahm anderen Autofahrern die Vorfahrt und fuhr letztendlich über einen schmalen Fußweg. Die Polizisten mussten die Verfolgung aufgeben, fanden aber nur ein paar Straßen weiter das mittlerweile abgelegte Motorrad. Die Ermittlungen führten zu einem 34-Jährigen, der keine Fahrerlaubnis besitzt und unter Drogeneinfluss stand. Das Motorrad war zudem nicht versichert. Eine Blutentnahme und mehrere Anzeigen waren die Folge. Bei dem Fahrer handelte es sich um den Zweiradfahrer, der bereits am 28.04.2023 vor einer Polizeikontrolle in der Meininger Straße flüchtete (siehe Pressemeldung vom 29.04.2023, 07:13 Uhr).

