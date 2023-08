POL-EL: Lingen - Einbruch in Garagen

Aschendorf (ots) - Am Freitag wurden durch die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Tempomessungen auf der Straße Bokeler Straße in Aschendorf durchgeführt. In einem Zeitraum von fünf Stunden wurden an der Messstelle zwölf Verstöße festgestellt. Trauriger Spitzenreiter war dabei unter anderem ein Kraftfahrzeugfahrer aus Kiel, der bei erlaubten 50 Kilometern in der Stunde mit 107 km/h ...

