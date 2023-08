Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

In der Nacht zu Samstag, zwischen 2 und 2.50 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem ungenutzten Haus an der Wehrstraße in Meppen. Dort beschädigten sie diverse Wasserleitungen, Waschbecken und Toiletten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

