POL-EL: Papenburg - Motorradfahrer schwer verletzt

Haren (ots) - Am Sonntagabend kam es in Haren zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 44-Jähriger war gegen 18.40 Uhr in seinem Opel auf der B408 in Richtung Haren unterwegs. Als er nach links in die Einmündung "Barenfleer" abbog, übersah er den Audi eines 34-Jährigen, der die Straße in Richtung Niederlande unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Opel wurde dabei schwer und ...

