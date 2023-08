Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Laar - Lkw kippt auf die Seite

Laar (ots)

Am Montag kam es gegen 8.50 Uhr auf der Vorwalder Straße in Laar zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines mit Futter beladenem Tanklastzuges war in Richtung B403 unterwegs. Dabei geriet das Gespann auf den Grünstreifen. Während des Gegenlenkens geriet der Lkw ins Schleudern und kippte auf der Fahrerseite auf den Grünstreifen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Die Aufräum- und Bergungsarbeiten dauern an. Ersten Erkenntnissen zufolge wird die Höhe des Sachschadens auf etwa 330.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell