POL-WL: Am 29.10.2023 ist der Tag des Einbruchschutzes!

Hollenstedt (ots) - In Hollenstedt haben bislang unbekannte Täter in der Straße Achtern Schünen in der Zeit von Dienstag, 17.10., 20:30 Uhr, bis Mittwoch, 18.10.2023, 08:30 Uhr, ein Quad gestohlen. Das Fahrzeug war in einem Carport abgestellt. Es handelt sich um ein Quad der Marke Zhejiang QianJiang, Farbe: orange. An dem Quad waren die Kennzeichen WL-RQ 4 ...

mehr