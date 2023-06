Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: E-Sooter Fahrer kollidiert mit Straßenbahn und verletzt sich schwer

Heidelberg (ots)

Kurz vor 18:30 Uhr am Donnerstagabend überquerte ein E-Scooter-Fahrer in der Berliner Straße Höhe Haltestelle Technologiepark zunächst eine rotlichtzeigende Lichtzeichenanlage und in der Folge den Gleisbereich der Straßenbahn in Unachtsamkeit, so dass er mit einer in Richtung Handschuhsheim fahrenden Straßenbahn der Linie 24 kollidierte. Der 16-jährige Fahrer des E-Scooters wurde von der Straßenbahn erfasst und zunächst einige Meter mitgeschleift. Hierbei zog er sich mehrere Verletzungen im Bereich des Kopfes und der Beine zu. Er kam mit dem Verdacht auf Fraktur eines Unterschenkels in ein nahegelegenes Krankenhaus. An der Straßenbahn und dem E-Scooter entstand Gesamtsachschaden in Höhe von 4.000 EUR.

Die Straßenbahn war in der Zeit zwischen 18:21 Uhr und 19:13 Uhr gestört.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen hat der Verkehrsdienst Heidelberg aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell