POL-MA: Plankstadt-Rhein-Neckar-Kreis: Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus; PM Nr. 2

Plankstadt (ots) - Am frühen Freitagmorgen, gegen 04:30 Uhr, wurde der Berufsfeuerwehr Heidelberg ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Plankstadt gemeldet. Derzeit befinden sich Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Über die Brandursache und ob sich Personen verletzt haben liegen zur Zeit ...

mehr