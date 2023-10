Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Diebe stehlen Quad ++ Salzhausen - Erneut mehrere Autos aufgebrochen

Hollenstedt (ots)

In Hollenstedt haben bislang unbekannte Täter in der Straße Achtern Schünen in der Zeit von Dienstag, 17.10., 20:30 Uhr, bis Mittwoch, 18.10.2023, 08:30 Uhr, ein Quad gestohlen. Das Fahrzeug war in einem Carport abgestellt. Es handelt sich um ein Quad der Marke Zhejiang QianJiang, Farbe: orange. An dem Quad waren die Kennzeichen WL-RQ 4 angebracht. Der Schaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Buchholz nimmt Zeugenhinweise entgegen (04181/2850)

Salzhausen - Erneut mehrere Autos aufgebrochen Insgesamt drei Autos wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Salzhausen aufgebrochen. Im Bereich Winsener Straße schlugen der oder die Täter die Scheibe eines Mercedes ein und entwendeten das Lenkrad. Im Lerchenweg wurde die Fahrertür eines BMW gewaltsam geöffnet und diverses Interieur gestohlen. Im Eulenhang wurde ebenfalls ein BMW angegangen. Nachdem der oder die Täter auch hier eine Scheibe eingeschlagen hatten wurden die Beleuchtungseinrichtungen demontiert und mitgenommen. Der Gesamtschaden dieser drei Taten beläuft sich auf etwa 22.000 Euro. Die Polizei Salzhausen nimmt Hinweise unter 04172/98661-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell