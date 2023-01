Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Geschäftseinbruch in Lürrip

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag, 12. Januar, in ein Geschäft an der Krefelder Straße im Stadtteil Lürrip eingebrochen.

Zwischen 19 Uhr und 4.15 Uhr schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude, das sich in der Nähe der Zeppelinstraße befindet. Drinnen durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertsachen. Dabei öffneten die Einbrecher auch Spinde von Mitarbeitern des Geschäfts. Der Umfang der Beute ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell