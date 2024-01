POL-LB: KORREKTUR zur Meldung von 10.28 Uhr: Ehningen: Unfallflucht in der Bühlallee

Ludwigsburg (ots) - Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die zwischen Dienstag (30.01.2024) 17.00 Uhr und Mittwoch (31.01.2024) 08.40 Uhr einen Unfallflucht in der Bühlallee in Ehningen beobachtet haben. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker dürfte gemäß den derzeitigen Ermittlungen aus Richtung der Dagersheimer Straße kommend in ...

