Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl aus einem Selbstbedienungshäuschen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Zum wiederholten Male wurden Artikel aus einem Selbstbedienungshäuschen in Delmenhorst entwendet. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet und sucht Zeugen.

Die Betreiberin bietet in dem Häuschen in der Straße "An der Schaftrift" selbstgemachte Dekorations- und Geschenkartikel zum Verkauf an. Am gestrigen Abend, 20. August 2023, stellte sie das Fehlen diverser Artikel fest. In der Kasse befand sich aber lediglich Spielgeld. Da sie nach dem ersten Diebstahl in dem Verkaufshäuschen eine Videokamera montiert hatte, war es ihr möglich, den Tatzeitraum einzugrenzen und die Tatverdächtige zu beschreiben.

Diese fuhr zwischen 18:15 und 18:20 Uhr mit einem dunklen Damenfahrrad zum Verkaufshäuschen, deponierte diverse Artikel im Wert von etwa 100 Euro in mitgeführten Tragetaschen und entfernte sich anschließend mit dem Fahrrad in Richtung Feldstraße. Die Frau war:

- ungefähr 40 - 50 Jahre alt - ca. 175 cm groß - hatte blonde, etwa schulterlange Haare - und von schlanker Statur

Sie war bekleidet mit:

- einem blauen T-Shirt - einer dunklen Leggings - dunklen Turnschuhen - einer hellen Mütze - und trug eine Sonnenbrille

Wer die Frau in der Nähe des Tatortes, zwischen Langenwischstraße und Feldstraße, gesehen hat und weitere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell