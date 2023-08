POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Berauschter Pkw-Fahrer in Wildeshausen ohne Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots) - Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Sonntag, 20. August 2023, gegen 17:30 Uhr, der Brand einer Lagerhalle in der Dünstruper Straße in Wildeshausen gemeldet. Die ersten eintreffenden Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr stellten auf dem großen Firmengelände fest, dass der Brand in einem ungefähr 50 x 110 Meter großen Komplex ...

