POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Ganderkesee schwer verletzt

Delmenhorst (ots) - Einen alkoholisierten Pkw-Fahrer stoppten am Sonntag, 20. August 2023, 20:10 Uhr, Beamte der Polizei in Döhlen. In der Straße "Am Rieskamp" kam ihnen der Pkw des Mannes entgegen. Sie wendeten den Streifenwagen und folgten ihm. Die Kontrolle erfolgte schließlich in der Straße "Im Dorf" in Döhlen. Einen Führerschein konnte der 36-jährige Mann ...

mehr