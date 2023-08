Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Alkoholisierter Pkw-Fahrer in Großenkneten ohne Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

Einen alkoholisierten Pkw-Fahrer stoppten am Sonntag, 20. August 2023, 20:10 Uhr, Beamte der Polizei in Döhlen.

In der Straße "Am Rieskamp" kam ihnen der Pkw des Mannes entgegen. Sie wendeten den Streifenwagen und folgten ihm. Die Kontrolle erfolgte schließlich in der Straße "Im Dorf" in Döhlen. Einen Führerschein konnte der 36-jährige Mann aus Großenkneten nicht aushändigen. Gegen ihn bestand bereits ein Fahrverbot. Er roch zudem nach Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille.

Gegen den 36-Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens trotz eines bestehenden Fahrverbots und Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

