Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Wohnungsbrand im Wiesbadener Westend mit 2 verletzten Personen

Wiesbaden (ots)

(Sc) Am 27.01.2024 um ca. 02:20 Uhr brach in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses im Wiesbadener Stadtteil Westend ein Feuer aus. Hierbei kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Der Rauch drang über Fenster nach außen, aber auch in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Alle 14 Bewohner des Hauses konnten durch die Feuerwehr gerettet werden. Durch den Brand wurden 2 Personen schwer verletzt, da sie Rauchgase einatmeten, sie wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Lebensgefahr bestand nach erster Auskunft nicht. Die weiteren Bewohner des Hauses wurden in einem Bus der Wiesbadener Verkehrsgesellschaft durch Kräfte der Feuerwehr und Polizei betreut. Es entstand hoher Sachschaden im 6-stelligen Bereich.

Es kam zu einem größeren und auch längeren Feuerwehreinsatz der Feuerwehr Wiesbaden, der aktuell sogar noch andauert. Die Brandlöschung gestaltete sich schwierig, da in der Wohnung im Erdgeschoss größere Mengen an Gegenständen gelagert wurden, wodurch die Brandlöschung erheblich erschwert wurde.

Der Brandgeruch war in weiten Teilen Wiesbadens wahrzunehmen, weshalb die Anwohner über Rundfunkwarnmeldungen und auch über die Warn-App "hessenWARN" gebeten wurden, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Eine Gefahr durch den Rauch bestand aber nicht.

Die Ermittlungen zur Ursache des Brands dauern an.

