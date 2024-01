POL-WI-KvD: Sanitäter angegriffen+++Einbrecher scheitern+++Schwerer Unfall unter Krankheit+++Automat aufgebrochen+++falsche Telekommitarbeiter unterwegs +++ Parkscheinautomat beschädigt+++Sicheres Wiesbaden

Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

1. Betrunkener schlägt Sanitäter,

Wiesbaden, Kastel, Am Königsfloß, Samstag, 20.01.2024, 17:47 Uhr

(cp)Eine Rettungswagenbesatzung fand am Samstagabend in Kastel einen bewusstlosen Mann auf einem Bürgersteig. Als die Sanitäter dem Betrunkenen helfen wollten, schlug dieser plötzlich wild um sich und urinierte gegen den Rettungswagen.

Die Rettungswagenbesatzung war am Abend von besorgten Passanten alarmiert worden. In der Straße Am Königsfloß würde ein Mann reglos auf dem Bürgersteig liegen. Als ein Rettungssanitäter mit seiner Kollegin gegen 17:45 Uhr eintraf, sprachen sie den scheinbar bewusstlosen Mann an. Nachdem es ihnen gelungen war den 29 Jahre alten Mann aus Mainz wachzurütteln, brachten sie ihn in den Rettungswagen. Hier soll der Mainzer dann plötzlich herumgeschrien und wild um sich geschlagen haben. Die Helfer wichen zurück und der 29-Jährige stieg aus. Anstatt nun aber von Dannen zu ziehen, stellte er sich hinter den Rettungswagen und urinierte kurzerhand dagegen. Der Sanitäter sprach ihn aus Sorge trotzdem nochmal an. Zum Dank erhielt er von dem 29-Jährigen einen Faustschlag in Gesicht, woraufhin die Polizei zur Hilfe gerufen wurde, die den mutmaßlichen Täter in unmittelbarer Nähe festnahm. Der Sanitäter erlitt glücklicherweise keine ernsthaften Verletzungen. Der Täter kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Ausnüchterungszelle.

2. Einbrecher scheitern,

Wiesbaden, Wilhelm-Hauff-Straße und Liebigstraße, Samstag, 20.01.2024, 15:30-19:00 Uhr und 18:10 Uhr

(jul) Am frühen Samstagabend scheiterten unbekannte Einbrecher in der Wilhelm-Hauff-Straße und der Liebigstraße beim Versuch, sich gewaltsam Zutritt in Wohnhäuser zu verschaffen. In der Wilhelm-Hauff-Straße nutzten die Täter in der Zeit zwischen 15:30 und 19:00 Uhr die Abwesenheit der Hausbewohner aus und versuchten mit einem unbekannten Gegenstand die Balkontür aufzuhebeln. Um 18:10 Uhr konnte eine 42-jährige Hausbesitzerin aus der Liebigstraße in Wiesbaden feststellen, dass sich ein Täter an einem Fenster im Erdgeschoss ihres Wohnhauses zu schaffen machte. Der Mann wurde bei der Tat videografiert. Er war ca. 30 Jahre und hatte einen Bart. Er war mit einer dunklen Jacke, einer dunklen Jeanshose, einem schwarzen Schal, einer dunklen Mütze und Sportschuhen bekleidet. In beiden Fällen hielt das Material stand, so dass die Einbrecher ohne Beute flüchteten. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren hundert Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. falsche Telekom-Mitarbeiter in Biebrich, Wiesbaden, Biebrich, Birkenstraße, Freitag, 19.01.2024, 13:30 Uhr

(Sc) Ein Mann und eine Frau versuchten am Freitagmittag einen 87-Jährigen Rentner in Wiesbaden-Biebrich zu täuschen, indem sie sich als Telekom-Mitarbeiter ausgaben. Der Mann und die Frau gaben vor, dass sie die Steckdosen im Haus überprüfen müssten und konnten so in das Haus des Rentners gelangen, wurden aber zu keinem Zeitpunkt vom Rentner alleine gelassen. Als der Mann zunehmend misstrauisch wurde, verwies er den Mann und die Frau schließlich des Hauses. Der Mann wurde beschrieben als ca. 35-40 Jahre alt, 160-165 cm groß, braune kurze Haare, Oberlippenbart, Südländer. Die Frau wurde beschrieben als ca. 18-20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, braune Haare mit Zopf, Südländerin. In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Bleiben Sie misstrauisch und lassen Sie von Ihnen nicht bestellte Handwerker oder Dienstleister nicht in Ihre Wohnung.

4. Sachbeschädigung an einem Parkschein-Automaten mit Böllern, Wiesbaden, Mitte, Rheinstraße, Samstag, 20.01.2024, 03:15 Uhr

(Sc) Ein 28-Jähriger Zeuge meldete über den Polizeinotruf, dass er einen lauten Knall in der Rheinstraße gehört habe und nun vor einem zerstörten Parkscheinautomaten stehe. Der Parkscheinautomat wurde durch unbekannte Täter vermutlich mit einem sogenannten Polenböller gesprengt. Der Automat wird hierbei zerstört und nur durch Zufall wurde nicht mehr beschädigt. Da die Geldkassette nicht geklaut wurde, wird von einer Sachbeschädigung ausgegangen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei nimmt in dieser Sache Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Zigarettenautomat aufgebrochen,

Wiesbaden, Am Sportfeld, Samstag, 20.01.2024, 08:50 Uhr (Feststellzeit)

(jul) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde durch unbekannte Täter ein Zigarettenautomat in Wiesbaden-Medenbach aufgebrochen. Am Samstagmorgen gegen 08:50 Uhr stellte ein Anwohner fest, dass sich Unbekannte an einem Zigarettenautomaten in der Straße "Am Sportfeld" zu schaffen gemacht hatten. Der Automat wurde offensichtlich gewaltsam mit einem unbekannten Gegenstand aufgehebelt. Die Täter erbeuteten Zigaretten und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 telefonisch entgegen.

6. krankheitsbedingter Unfall mit Leichtverletzten, Wiesbaden, Schierstein, Alte Schmelze, Freitag, 19.01.2024, 12:35 Uhr

(Sc) Ein 67-Jähriger Autofahrer aus Wiesbaden verunglückte am Freitagmittag mit seinem Auto in Schierstein, als er in den Gegenverkehr kam und hier frontal gegen ein anderes Fahrzeug fuhr. An beiden Autos entstand Sachschaden und die beiden Insassen des anderen Unfallfahrzeuges, ein 48-jähriger Mann und seine 63 Jahre alte Begleiterin, wurden leicht verletzt. Bei der Befragung durch die Polizei zeigten sich Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit, die durch die eingesetzten Polizeibeamten zum Glück als Unterzuckerung aufgrund einer Diabetes-Erkrankung festgestellt wurden. Die hinzugerufenen Rettungssanitäter bestätigten den Verdacht der Polizisten. Zudem kann durch die Polizei und den Rettungsdienst festgestellt werden, dass das Messgerät des 67-Jährigen falsche Werte anzeigte und der Mann sich hierdurch fälschlich Insulin spritzte. Der Mann wurde zur weiteren Abklärung in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert.

7. Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden", Wiesbaden, Freitag, 19.01.2024, 19:00 Uhr - Samstag, 20.01.2024, 01:15 Uhr und Samstag, 30.09.2023, 19:00 Uhr - Sonntag, 01.10.2023, 01:00 Uhr

(jul) Am vergangenen Samstag führten die Stadtpolizei und die Landespolizei wieder gemeinsame Kontrollen im Rahmen der Einsatzkonzeption "Sicheres Wiesbaden" durch. Schwerpunkte der Überwachung lagen im Bereich der Waffenverbotszone, dem Mauritiusplatzplatz, der Reisinger Anlage, dem Platz der deutschen Einheit und der Rheinstraße. An den Örtlichkeiten waren die Einsatzkräfte präsent, um möglichen Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein. Bei den durchgeführten Personenkontrollen im Bereich der Waffenverbotszone konnten keine gefährlichen Gegenstände aufgefunden werden. Bei einer Person konnten geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden werde. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und die Substanzen sichergestellt.

Durch die Einsatzkräfte wurden mehrere Personengruppen mit insgesamt - 41 - Personen kontrolliert. Weiterhin wurde der Regeldienst der Polizeireviere unterstützt. Stadt und Polizei werden weiterhin eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent und ansprechbar sein.

