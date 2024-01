Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Einbruch in Lagerhalle

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Mussum, Raiffeisenring;

Tatzeit: 20.01.2024, zwischen 15.00 Uhr und 16.45 Uhr;

In Bocholt-Mussum sind Unbekannte am Samstagnachmittag in eine Firma eingedrungen. Die Täter hatten ein Rolltor beschädigt, um in eine Lagerhalle auf dem Gelände am Raiffeisenring zu gelangen. Von dort verschafften sie sich gewaltsam Zugang in ein Büro. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher eine Geldkassette. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell