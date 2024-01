Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Handy aus Laden entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Berliner Platz;

Tatzeit: 19.01.2024, 12.05 Uhr;

Ein Unbekannter hat am Freitagmittag in einem Elektrogeschäft in Bocholt ein Mobiltelefon des Herstellers Apple gestohlen. Das Gerät war an einem Ausstellungsregal befestigt, von dem es der Täter mit Gewalt an sich brachte. Der Unbekannte war jünger als 30 Jahre, circa 1,70 Meter groß und schlank; er hatte kurze dunkelblonde Haare, und war bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose und weißen Schuhen mit roten Applikationen. Der Tatverdächtige hatte eine schwarze Kapuze und eine Kappe auf dem Kopf. Er entfernte sich zu Fuß vom Tatort in einem Einkaufszentrum am Berliner Platz in Richtung nahegelegener Kleingartenanlagen. (to)

