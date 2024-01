Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Zeugen nach Unfall gesucht

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Grabenstraße/Pfeifenofen;

Unfallzeit: 19.01.2024, 06.40 Uhr;

Ohne anzuhalten auf der Straße Pfeifenofen in Richtung Burgstraße weitergefahren ist ein Autofahrer am Freitagmorgen nach einem Verkehrsunfall in Stadtlohn. Zuvor war es nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 06.40 Uhr auf der Kreuzung Pfeifenofen zu einer Kollision zwischen einem dunklen Wagen und einer Fußgängerin gekommen, als diese die Straße querte. Bei dem Geschehen verletzte sich die 23-jährige Stadtlohnerin leicht. Der Rettungsdienst brachte die Gestürzte in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

