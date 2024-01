Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Seat auf Kirmesplatz angefahren

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Schloßstraße;

Tatzeit: 16. oder 17.01.2024, jeweils zwischen 08.00 Uhr und 18.00 Uhr ;

Einen dunklen Seat angefahren hat ein Unbekannter bei einem Verkehrsunfall in Ahaus. Zu dem Geschehen auf dem Kirmesplatz kann es in zwei Zeiträumen gekommen sein: am Dienstag oder Mittwoch jeweils zwischen 08.00 Uhr und 18.00 Uhr. Ohne sich um den Schaden an dem SUV zu kümmern, entfernte sich der Verursacher. Das Verkehrskommissariat Ahaus erbittet Hinweise: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell