POL-BOR: Bahnhof Reken - Hinter Bus auf Straße gelaufen: Kind von Pkw erfasst

Unfallort: Bahnhof Reken, Industriestraße;

Unfallzeit: 18.01.2024, 16.30 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein Kind am Donnerstag in Bahnhof Reken bei einem Verkehrsunfall erlitten. Das Mädchen war an der Industriestraße aus einem Schulbus ausgestiegen und wollte nach ersten Erkenntnissen hinter dem Fahrzeug her die Straße überqueren. Es übersah dabei das Auto eines 73-jährigen Dorsteners - dieser hatte die Industriestraße in Richtung der Straße Holtendorf befahren. Der Autofahrer versuchte noch zu bremsen, konnte die Kollision aber nicht mehr vermeiden. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen vorsorglich ins Krankenhaus. (to)

