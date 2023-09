POL-PDLD: Täter gehen leer aus

Landau (ots) - Am 15.09.2023 gegen 09:00 Uhr kam es in Essingen, in der Spanierstraße in Fahrtrichtung Knöringen, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Die Unfallverursacherin, eine 37-jährige Landauerin, meldete den Schaden erst verspätet bei der Polizei und sieht sich daher einem Strafverfahren ausgesetzt. Gesucht wird ein Fahrzeug, welches in der Spanierstraße im Bereich des Anwesens 22 ...

mehr